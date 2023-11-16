Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın orta sahaya istediği yıldız belli oldu! Futboldan 4 ay men edilen yıldız için operasyon

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 31 puanla liderlik koltuğunda yer alarak milli araya giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde sakatlıkları bulunan futbolcularının eksikliğini önemli ölçüde hisseden sarı - lacivertlilerin devre arası transfer dönemine gözünü çevirdiği belirtildi.

ROTA: FRANSA

Yaz transfer sezonundan beri Milan'dan Rade Krunic'i kadrosuna katmak isteyen ancak olumlu sonuç alamayan Fenerbahçe, rotasını Fransa'ya kırdı.

HEDEFTE GUEYE VAR

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, yönetimden öncelikli olarak Pape Alassane Gueye'yi istedi. Hem 6 hem de 8 numara pozisyonunda forma giyebilen Gueye için Fenerbahçe Yönetimi'nin araştırmlara başladığı öğrenildi.

Sarı - lacivertli kulübün Senegalli futbolcunun menajerlik şirketi ROOF'la kısa süre içinde temasa geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Diğer yandan Marsilya ile pazarlıkların da bu ay içinde başlamasının muhtemel olduğu aktarıldı.

4 AY MEN EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Sevilla'ya kiralanan Gueye, 4 ay futboldan men edilmişti. FIFA, Gueye’nin 2020’de Marsilya’ya bedelsiz transferinde usulsüzlük tespit etti. O dönemde Le Havre ile sözleşmesi biten başarılı oyuncu, İngiliz ekibi Watford’a imza atmıştı. Gueye, sadece 17 saat sonra karar değiştirerek Marsilya’ya transfer oldu. Bunun üzerine İngiliz kulübü FIFA’ya başvurmuştu.

24 yaşındaki futbolcu bu nedenle bu sezon şu ana kadar forma giyemedi ancak cezası 7 Aralık’ta sona erecek.





