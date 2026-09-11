Hiç beklenmedik adres! Mauro Icardi komşuya gidiyor: Tek şartı var

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin yeni adresi merak edilirken, Arjantinli yıldız için sürpriz bir gelişme yaşandı. Transfer döneminin sona ermesine rağmen herhangi bir kulüple anlaşmayan deneyimli golcüye Yunanistan'dan talip çıktı.

OLYMPIAKOS'TAN ICARDI HAMLESİ

Arjantinli muhabir Nahuel Ferreira'nın haberine göre, El Kaabi'nin yaşadığı sakatlığın ardından Olympiakos, Mauro Icardi için harekete geçti. Yunan ekibinin, golcü oyuncuyla transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

Olympiakos ile Icardi cephesi arasındaki görüşmelerin menajer üzerinden sürdüğü ve tarafların resmi temaslarda bulunduğu aktarıldı.

ICARDI'NİN SÖZLEŞME ŞARTI

Mauro Icardi'nin Olympiakos'tan en az 2 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi. Yunan temsilcisiyle Arjantinli futbolcunun menajeri arasındaki görüşmelerin bu şart doğrultusunda devam ettiği ifade edildi.

GALATASARAY'DA 77 GOL

Galatasaray formasıyla 4 sezon geçiren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 137 karşılaşmada 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.