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Fenerbahçe'de İsmail Kartal maç sonunda isyan etti! ''İnanamıyorum''

06.03.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi yorumladı. Kartal, "Kırmızı kart planları bozdu. Planımızı yürütmek için oyuncularımı hep uyardım. Onlar da bana 'Devam hocam' dedi. Ne tesadüftür ilk maç, bu maç... İnanamıyorum, anlamıyorum." dedi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal maç sonunda isyan etti! ''İnanamıyorum''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"BİZ İYİ YOLDAYIZ, BİZE İNANSINLAR"

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Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Stadı dolduran büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Onlar varsa, biz varız. 10 kişi kalmamıza rağmen büyük Fenerbahçe ailesi için savaştık. Geldiğimden beri oyuncularıma hep onları anlattım. 10 kişi, geriye düştük ama kazanmak için oynadık. Oyuncularımı tebrik ederim. Kazanmayı çok istiyorduk ama berabere bittik. Onlar bizim yanımızda olursa, bu takım sahada taraftara en güzel oyunu verecektir. Biz iyi yoldayız. Bize inansınlar." ifadelerini kullandı.

"İNANAMIYORUM, ANLAMIYORUM..."

İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartıyla ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "10 kişi ile alınan bu 1 puan çok önemli, çok değerli. 11'e 11 olsaydık, maçın favorisi bizdik. Bütün planlarım tutmuştu. Kırmızı kart planları bozdu. Planımızı yürütmek için oyuncularımı hep uyardım. Onlar da bana 'Devam hocam' dedi. Ne tesadüftür ilk maç, bu maç... İnanamıyorum, anlamıyorum. Bu kadar seyirci önünde böyle bir kırmızı kartın çıkması kolay mı? Kırmızı kartı izledik, nasıl bakarsanız, öyle görürsünüz." açıklamasını yaptı.

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İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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