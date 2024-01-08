SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekorlara doymuyor!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekorlara doymuyor!

08.01.2024 11:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig ve Avrupa’da takımını zirveye taşırken, 3 farklı dönemde deplasmandaki yenilmezlik serisini 23 maça taşıdı ve en uzun seriye imza attı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekorlara doymuyor!

Trendyol Süper Lig’de 47 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 9 deplasman maçında rakiplerine şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor’u mağlup ederken, Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Son 3 deplasman maçında 12 gol atan Fenerbahçe, dış sahada toplam 23 kez gol sevinci yaşadı. Son olarak İstanbulspor’u 5-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 47’ye yükseltirken, zirvedekini yerini korudu. Bu sezon hücumdaki etkili performansını istatistiklere de yansıtan Kanarya, gol sayısını 49’a çıkardı, averajı da +34 yaptı. Süper Lig’de oynadığı 18 mücadelenin 16’sında gol atma başarısı gösteren sarı-lacivertliler, en fazla isabetli şut çeken (124), net gol pozisyonu oluşturan (78) ve en yüksek gol beklentisine ulaşan takım konumunda yer alıyor.

EN UZUN SERİDE İSMAİL KARTAL’IN İMZASI VAR

Sezon başında Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevinde 3. dönemine başlayan İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de başarılı sonuçlarla takımını zirveye taşıdı. Sarı-lacivertliler, lig liderliğinin yanı sıra Avrupa Konferans Ligi’nde de grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna kaldı. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Kartal idaresindeki Kanarya, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla sezonu 2. tamamlarken, son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Kartal, o sezon 9 dış saha maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, 2014-2015 sezonunun son 5 deplasman maçında ise 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Böylelikle İsmail Kartal, Fenerbahçe yönetiminde son 23 dış saha maçında kaybetmedi ve lig tarihinde sarı-lacivertlilerin en uzun deplasman serisine (17 galibiyet, 6 beraberlik) imza attı.

Lig tarihinde deplasmanda üst üste 12 maç kazanma rekorunun da sahibi olan Fenerbahçe, bu seriye de Aykut Kocaman yönetiminde (Ocak 2011-Kasım 2011) ulaştı.

30 MAÇTA 25 GALİBİYET

f60901f6-b7be-43a1-a78d-09442372f413

2014-2015 sezonunda 46 resmi maçta 2.17 puan ortalaması elde eden İsmail Kartal, bu sezon 30 maç sonunda 2.57 maç başı puan ortalaması tutturdu. 62 yaşındaki teknik adam, bu sezonki performansla Fenerbahçe’de görev yapan teknik direktör arasında zirvede yer alıyor. Kartal yönetiminde Fenerbahçe, bu sezon ilk 10 lig maçını kazanarak ’en iyi sezon başlangıç rekoru’nu geliştirdi.

Trendyol Süper Lig’de 18, Avrupa Konferans Ligi’nde 12 maça çıkan İsmail Kartal, bu süreçte 25 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Rakip filelere 83 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 28 gol gördü. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi elemeleriyle başlanan 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda ilk 19 resmi maçın tamamını kazanmayı başardı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kadroda tutmak zor olacaktır''''Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kadroda tutmak zor olacaktır''
Dilmen, yeni kupa formatını duyurdu!Dilmen, yeni kupa formatını duyurdu!
Dilmen, yeni kupa formatını duyurdu!Dilmen, yeni kupa formatını duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe Süper Lig sezon süper li maçın
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaş promosyonu '20 bin TL artabilir' iddiası

Emekli maaş promosyonu '20 bin TL artabilir' iddiası

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

2000-2008 arası sigorta girişi olan SSK 4a, Bağ-Kur 4b’li çalışanlar dikkat!

Çalhanoğlu'nun bu hareketi İtalya'da rekora koşuyor!

Çalhanoğlu'nun bu hareketi İtalya'da rekora koşuyor!

Dilmen, yeni kupa formatını duyurdu!

Dilmen, yeni kupa formatını duyurdu!

Belhanda'dan Galatasaray açıklaması geldi!

Belhanda'dan Galatasaray açıklaması geldi!

Dünyaca ünlü savunma oyuncusu Bonucci ile anlaşma sağlandı

Dünyaca ünlü savunma oyuncusu Bonucci ile anlaşma sağlandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.