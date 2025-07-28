Fenerbahçe'de istediğini bulamayan Emre Mor, Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'a transfer oluyor

Fenerbahçe'de beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremeyen Emre Mor, Süper Lig'de kalmaya hazırlanıyor. Ancak bu kez sarı-lacivertli forma ile değil, Kocaelispor veya Çaykur Rizespor formasıyla. Her iki kulüp de genç oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertlilerin bedavaya göndermeye hazır olduğu Emre Mor için hareketli saatler yaşanıyor.

KOCAELİSPOR'A GİTMEYE SICAK

Kocaelispor, Süper Lig'e yükseldiği ilk sezonda iddialı bir kadro kurarak ligde kalıcı olmak ve hatta üst sıralara oynamak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılar, Emre Mor gibi yetenekli ve potansiyeli yüksek bir oyuncuyu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Kocaelispor yönetiminin, Emre Mor'un menajeriyle ve oyuncunun kendisiyle temas halinde olduğu ve transfer şartlarını görüşmeye başladığı belirtiliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR DA MASADA

Çaykur Rizespor ise, kadrosundaki kanat rotasyonunu zenginleştirmek ve takıma yaratıcı bir oyuncu katmak amacıyla Emre Mor'u yakından takip ediyor. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon yaşadığı inişli çıkışlı performansı bu sezon telafi etmek ve daha istikrarlı bir grafik çizmek istiyor. Emre Mor'un hızı, teknik becerisi ve bire birdeki etkinliği, Rizespor'un hücum gücüne önemli katkı sağlayabileceği düşünülüyor.