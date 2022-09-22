Fenerbahçe'de istenmedi, Almanya'da şov yapıyor! Mergim Berisha, 1 maçta 4 gol attı...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon katılan ancak bir türlü istenen performansı gösteremeyen Mergim Berisha, bu sezon başında yapılan transferlerin ardından kiralık olarak Augsburg'un yolunu tutmuştu.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Almanya Bundesliga'da şu ana kadar 3 maça çıkan Berisha, 1 gol - 1 asistlik performansla dikkat çekerken, verilen milli arada da adından söz ettirmeyi başardı.

MAÇA DAMGASINI VURDU

Augsburg, hazırlık maçında Austria Lustenau takımıyla karşı karşıya geldi. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Berisha, karşılaşmaya damgasını vurdu.

TAM 4 GOL ATTI

Sahada 62 dakika yer alan Mergim Berisha, 8., 27., 38. ve 52. dakikalarda ağları sarsarak tam 4 gol kaydetti. Augsburg ise Austria Lustenau'yu 5-2 mağlup etti.

Golcü oyuncunun bu performansı Almanya'da gündem olurken, Fenerbahçeli taraftarların da dikkatini çekti.

