SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de istenmedi, Almanya'da şov yapıyor! Mergim Berisha, 1 maçta 4 gol attı...

Fenerbahçe'de istenmedi, Almanya'da şov yapıyor! Mergim Berisha, 1 maçta 4 gol attı...

22.09.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'nin hücum hattına yaptığı transferlerin ardından 4. santrfor konumuna düşen ve kadroda düşünülmeyen Mergim Berisha, Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a kiralanmıştı. 24 yaşındaki futbolcunun Almanya macerası ise adeta fırtına gibi başladı. Bundesliga'da oynadığı 3 maçta 1 gol - 1 asistlik performans sergileyen Berisha, verilen milli arada yapılan hazırlık maçında gösterdiği performansla gündeme oturdu. Mergim Berisha, Austria Lustenau ile oynanan maçta 4 gol attı.

Fenerbahçe'de istenmedi, Almanya'da şov yapıyor! Mergim Berisha, 1 maçta 4 gol attı...

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon katılan ancak bir türlü istenen performansı gösteremeyen Mergim Berisha, bu sezon başında yapılan transferlerin ardından kiralık olarak Augsburg'un yolunu tutmuştu.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

FdKuhJqXEAAIOXD

Almanya Bundesliga'da şu ana kadar 3 maça çıkan Berisha, 1 gol - 1 asistlik performansla dikkat çekerken, verilen milli arada da adından söz ettirmeyi başardı.

MAÇA DAMGASINI VURDU

FdKyeRRXkAEvINh

Augsburg, hazırlık maçında Austria Lustenau takımıyla karşı karşıya geldi. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Berisha, karşılaşmaya damgasını vurdu.

TAM 4 GOL ATTI

FdKu3HZWIAY1h6J

Sahada 62 dakika yer alan Mergim Berisha, 8., 27., 38. ve 52. dakikalarda ağları sarsarak tam 4 gol kaydetti. Augsburg ise Austria Lustenau'yu 5-2 mağlup etti.

Golcü oyuncunun bu performansı Almanya'da gündem olurken, Fenerbahçeli taraftarların da dikkatini çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ı bitirmek istiyor!Fenerbahçe, Kaan Ayhan'ı bitirmek istiyor!
Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi!Ahmet Çakar ile Murat Sancak canlı yayında birbirine girdi!
Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...Ronaldo teklifi kabul etti! Bu para say say bitmez...
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Almanya Mergim Berisha augsburg fenerbahçe hazırlık maçı yaşında sezon maçın ekipleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: 'Yüzde 25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz'

Erdoğan: 'Yüzde 25 peşin ödeme indirimi başlatıyoruz'

Genç kızın çizdiği resimler bulundu! Her detayı iğrenç! 2 akrabası...

Genç kızın çizdiği resimler bulundu! Her detayı iğrenç! 2 akrabası...

Şaka değil gerçek! Devre arasında Galatasaray'da

Şaka değil gerçek! Devre arasında Galatasaray'da

Ortalığı karıştırdı! Sezon sonu veda...

Ortalığı karıştırdı! Sezon sonu veda...

Ghezzal'dan 'Ismael'i istemiyor' iddialarına cevap!

Ghezzal'dan 'Ismael'i istemiyor' iddialarına cevap!

Mourinho, Galatasaray'a transfer yapıyor!

Mourinho, Galatasaray'a transfer yapıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

Mis gibi ev yapımı kek tarifi... Anne eli değişmiş gibi

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Gerçeği yıllar sonra öğrendi! Birlikte uyuduğu adam...

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.