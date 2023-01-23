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Fenerbahçe'de istenmediler, yeni takımlarında şov yapıyorlar! Max Meyer ve Mergim Berisha parmak ısırtıyor...

23.01.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde başlamış ve birçok oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Transfer edilen isimler arasında Max Meyer ve Mergim Berisha da yer alıyordu. İki futbolcu da sarı - lacivertli takımda beklenen performansı gösterememişti. Mergim Berisha kiralık olarak giderken, Meyer bonservisiyle takımdan ayrıldı. Fenerbahçe ile vedalaşan iki isim, takımlarında gösterdikleri performanslarla adeta parmak ısırttı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de istenmediler, yeni takımlarında şov yapıyorlar! Max Meyer ve Mergim Berisha parmak ısırtıyor...

Spor Toto Süper Lig'de 38 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sezon başında takımdan ayrılan futbolcular, gösterdikleri performanslarla dikkat çekiyorlar. Geçtiğimiz sezon teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle birlikte takıma dahil edilen Max Meyer ve Mergim Berisha, transfer oldukları takımlarda adeta şov yapıyorlar.

FENERBAHÇE'DE 12 MAÇA ÇIKMIŞTI

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Sarı - lacivertlilere geçen sezonun başında Köln'den bonservis bedeli olmadan gelen Max Meyer, Fenerbahçe'de çıktığı 12 maçın ardından devre arasında Midtjylland'e kiralanmıştı. Fenerbahçe'de 1 gol kaydetme başarısı gösteren Meyer, Midtjylland forması ile 2 asist yapmıştı.

YENİ TAKIMINDA KENDİNİ BULDU

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Bu sezonun başında Kanarya'dan ayrılan ve bedelsiz olarak İsviçre'nin Luzern takımının yolunu tutan Alman orta saha oyuncusu burada adeta kendini buldu.

LUZERN'DE 7 GOLÜ VAR

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Takımıyla 13 resmi maçta görev alan Max Meyer, 7 gol kaydetti ve ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer buldu. Meyer, 975 dakika sahada kaldı.

BERISHA DA DİKKAT ÇEKİYOR

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Öte yandan tıpkı Meyer gibi geçtiğimiz sezonun başında sarı - lacivertlilere transfer olan Mergim Berisha da oynadığı futbolla beğeni toplayan bir diğer isim...

ÇIKTIĞI 10 MAÇTA 7 GOLE DİREKT ETKİ

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Fenerbahçe'nin hücum hattındaki bolluk nedeniyle kadroda düşünülmeyen isim olan ve sezon başında Almanya'nın Augsburg takımına kiralanan Berisha, takımıyla çıktığı 10 resmi maçta 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.


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