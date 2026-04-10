Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edildi: Kendine kulüp bul!

Oğuz Aydın, 2024 yaz transfer döneminde Fenerbahçe tarafından Alanyaspor’dan kadroya katılırken büyük beklentilerle gündeme gelmişti. Sarı-lacivertliler, o dönemde oyuncu için Galatasaray ile de rekabet yaşamış ve transferde gülen taraf olmuştu.

ROTASYONA BİLE GİREMEDİ

Sezonun ilerleyen bölümünde 25 yaşındaki kanat oyuncusunun performansı, beklentilerin altında kaldı. Teknik heyetin planlamasında geri planda kalan Oğuz Aydın, forma şansı bulmakta zorlanarak rotasyonda kendine yer açamadı.

SADECE 12 DAKİKA ŞANS BULDU

2026 yılı itibarıyla sahada daha da az görülen oyuncu, yeni yılda yalnızca iki karşılaşmada görev aldı. Toplamda sadece 12 dakika sahada kalan Oğuz Aydın, Samsunspor karşısında 1 dakika, Fatih Karagümrük maçında ise 11 dakika süre buldu.

YOLLAR AYRILACAK

Fenerbahçe yönetiminin Oğuz Aydın ile yola devam etmeyeceği bilinirken kendin kulüp bulması yönünde istekte bulunduğu da öğrenildi.