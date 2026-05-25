ÖZEL | Seçim sonrası paylaşımı olay yaratmıştı! Eşref Hamamcıoğlu Mynet'e konuştu: "Özbek ve yönetimi bunu iyi değerlendirsin"

Galatasaray'da tek adaylı gerçekleştirilen seçimin ardından 2079 oyun 1780’ini alan Dursun Özbek yeniden başkan seçilmişti. Seçimin hemen ardından kulübün ağır toplarından ve eski başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’ndan ses getiren bir paylaşım gelmişti. Hamamcıoğlu sessizliğini Mynet'e bozdu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray’da hafta sonu yapılan olağan seçimli genel kurulun ardından sular durulmuyor. Tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek’e, sarı-kırmızılı kulübün ağır toplarından ve eski başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu’ndan çok konuşulan bir sosyal medya paylaşımı gelmişti.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Hamamcıoğlu, tivitinde katılım oranının düşüklüğüne ve geçersiz oylara dikkat çekerek, "Sicili açık 11.832 üyenin %85’inden fazlasının oy kullanmadığı, ve kullanılan 2079 oyun 1780’ini alan Sayın Başkan’a ve seçilen yönetimimize başarılar dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Camiada geniş yankı uyandıran bu paylaşımın ardından Eşref Hamamcıoğlu Mynet'e konuştu. Hamamcıoğlu, paylaşımıyla ilgili "Kırgınlık mı var?" sorusundan, yeni yönetimi bekleyen tehlikelere ve yeniden adaylık iddialarına kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BU BENİM İCADIM DEĞİL, DİVANIN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR"

Paylaşımını bir yorum değil, somut bir durum tespiti olduğunu vurgulayan Hamamcıoğlu, gelen tepkilere şu sözlerle yanıt verdi:

"Dikkat ederseniz benim paylaşımım sadece bir tespit. Bu rakamlar benim icat ettiğim şeyler değil; seçim sonunda genel kurulu yöneten divan kurulunun açıkladığı resmi rakamlar. İçinde bir yorum yok. Orada ne demek istediğimi, anlayan anlar."

"KIRGINLIK YOK, GALATASARAYLILARIN İRADESİ VAR"

Paylaşımının arkasında bir kırgınlık aranmaması gerektiğini belirten Hamamcıoğlu, genel kuruldaki geçersiz oyların da bir mesaj taşıdığını ifade etti:

"Galatasaray'da kırgınlık olur mu? Aksine, bu tablo Galatasaraylıların bu işe sahip çıktığının bir göstergesidir. Orada 300 kişi (boş/geçersiz oy atarak) iradesini beyan etmiş. Demek ki bazı şeylerden memnun değiller. Diğer yanda 1700 kişi de 'Ben memnunum, desteklemeye devam ediyorum' iradesini koymuş. Benim tarafımdan bir kırgınlık olması söz konusu değil."

"LİYAKATLERİNİ TARTIŞMAM AMA..."

Düşük katılım oranının yeni yönetimin elini zayıflatmasını beklemediğini söyleyen eski başkan adayı, yönetim kurulunun liyakati hakkında ise temkinli konuştu:

"Yönetimde çok değerli genel kurul üyelerimiz var. Elbette ki ben bunların liyakatlerini tartışmam bile, hepsi liyakat sahibi kişilerdir. Ama Galatasaray'ın şu anki ihtiyaçlarını karşılayabilecek liyakat nedir, onu bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek. Umarız ki Sayın Başkan, tek girdiği bu seçimde Galatasaray’ın ihtiyaçlarını karşılayacak bir yönetim yapısı oluşturmuştur. Henüz seçileli 3 gün oldu."

"ÖZBEK YÖNETİMİNİ BEKLEYEN EN BÜYÜK SINAV NE?"

Eşref Hamamcıoğlu, yeni dönemin saha içi ve finansal zorluklarına da değinerek Dursun Özbek yönetimini bekleyen ilk sınavı işaret etti:

"Şu anda süresi biten transferler var, sözleşmeler var, kiralık oyuncular var. Bunların sözleşmelerinin yenilenmesi ve takımda yaşlanmış sporcuların yerine yenilerinin konması gibi öncelikli ve kritik süreçler olacaktır. En büyük sınav burada verilecek."

"MUHALEFET YAPMAK İÇİN YAZMADIM"

Gelecekte daha aktif bir muhalefet yürütüp yürütmeyeceği veya yeniden aday olup olmayacağı yönündeki sorumuza ise net bir yanıt veren Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben öyle bir şey düşünerek, bir hesap kitap içinde görüşlerimi paylaşmıyorum. Zaten çok az paylaşıyorum. Onun dışında genel kurullarda ve divan toplantılarında konuşurum. Ne aktif muhalefet ne de adaylık niyetiyle o tiviti yazdım; bunun başka bir niyetle alakası yok.

Ancak tekrar ediyorum: Bu seçim sonuçları, Galatasaray Genel Kurul üyelerinin bazı konulara olan hassasiyetlerinin ifadesidir. 300 geçersiz/boş oy bence az bir rakam değil. Sayın Özbek ve yönetiminin bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Aslında bu da onlara bir destektir; 'Bakın, durumdan memnun olmayan o kadar kişi var, iyi değerlendirin' diye bir katkıda bulunmaktır."

