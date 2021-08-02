Fenerbahçe'de yeni transfer istenmeyen adam oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira'nın imzasından önce kadrosuna kattığı Steven Caulker ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme geldi.

Vitor Pereira'nın göreve geldikten sonra hazırlık maçlarında yeteri kadar şans vermediği Steven Caulker'ın performansından memnun olmadığı ve İngiliz stoperin oynatmayı düşündüğü 3-4-3 sistemine uymadığı öne sürüldü.

Üçlü savunmanın göbeğinde Atilla Szalai'ye şans veren Pereira'nın Caulker'ı kendi sistemi için ağır bulduğu ve bu sebeple İngiliz stoperi geri planda tuttuğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Caulker'ın da mevcut durumdan rahatsız olduğu ve konuyla ilgili sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.



