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Fenerbahçe'de yeni transfer istenmeyen adam oldu

02.08.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vitor Pereira, Fenerbahçe'de göreve gelmeden önce transfer edilen Steven Caulker'ı ilk 11'de düşünmüyor. Hızlı oyuncular karşısında ağır kalan İngiliz stoper ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de yeni transfer istenmeyen adam oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktör Vitor Pereira'nın imzasından önce kadrosuna kattığı Steven Caulker ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme geldi.

Vitor Pereira'nın göreve geldikten sonra hazırlık maçlarında yeteri kadar şans vermediği Steven Caulker'ın performansından memnun olmadığı ve İngiliz stoperin oynatmayı düşündüğü 3-4-3 sistemine uymadığı öne sürüldü.

Üçlü savunmanın göbeğinde Atilla Szalai'ye şans veren Pereira'nın Caulker'ı kendi sistemi için ağır bulduğu ve bu sebeple İngiliz stoperi geri planda tuttuğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Caulker'ın da mevcut durumdan rahatsız olduğu ve konuyla ilgili sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği konuşuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Steven Caulker Vitor Pereira
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