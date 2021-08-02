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Sinan Gümüş'e teklif yağmuru

02.08.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadro düşünülmeyen isimler arasında yer alan Sinan Gümüş'e teklif yağıyor.

Sinan Gümüş'e teklif yağmuru

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, kampta ve hazırlık maçlarında inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Geçtiğimiz sezon Emre Belözoğlu'nun ısrarıyla takıma kazandırılan ve beklentilerin altında bir performans sergileyen Sinan için teknik direktör Vitor Pereira henüz kararını vermedi.

27 yaşındaki oyuncunun geleceği belirsizliğini korusa da şimdiden Süper Lig 'den birçok talibi var. Sinan Gümüş için Göztepe, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Altay'ın Fenerbahçe'ye teklif yapma hazırlığında olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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