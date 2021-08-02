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Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan talip

02.08.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Miha Zajc'a İtalya ekiplerinden Sampdoria tarafından yakın takibe alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçeli Miha Zajc'a İtalya'dan talip

Yeni sezon hazırlıklarını son hızla sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer geldi. Kamp döneminde performansı ile dikkat çeken Miha Zacj İtalyan ekibinin radarına girdi.

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İTALYAN EKİBİNDEN YAKIN TEMAS

Hazırlık maçlarında Fenerbahçe’nin yıldızlaşan ismi olan Miha Zajc, İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria tarafından takip ediliyor. İtalya basınında yer alan haberlere göre Sampdoria'nın hedefinde Miha Zajc var.

İTALYANLAR DOĞRULADI

Çizme basınında çıkan haberlerde Sampdoria’nın teknik direktörü Roberto D’aversa’nın Sloven yıldızın taktiğine uyacağını ve geçen sene de Genoa’da oynadığı için çok rahat uyum sağlayacağını düşünüyor.

TEKLİF AN MESELESİ

Serie A ekibi Sampdoria’nın kısa sürede Fenerbahçe’ye resmi teklif yapmayı düşündüğü ifade edildi. Sloven futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

KAMP DÖNEMİNİN YILDIZI

Fenerbahçe'ye sezon başında geri dönen Miha Zajc kamp döneminde fazlaca forma şansı buldu. 27 yaşındaki orta saha 5 maçta 2 gol 2 asistle, toplamda 4 gole direkt etki etti. Öte yandan tecrübeli futbolcu, Zwolle maçından sonra Fürth mücadelesine de ilk 11'de başladı.

ZAJC: UMARIM ŞAMPİYONLUK YAŞARIM

27 yaşındaki futbolcu, “Fenerbahçe’ye transfer olduğumdan beri bekleneni veremedim. Bunun farkındayım. Ancak pes etmedim. Burada kalmak istiyorum. Bunu göstermek için de elimdeki şansı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Hocamızın yaklaşımı da işimi kolaylaştırıyor. Umarım bu sezon Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşarım” dedi.

İSTATİSTİKLER

2018-19 sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye gelen Zajc sarı lacivertlilerde 1.5 sezonda 27 maça çıkarken 4 gol attı, 1 asist yaptı. Sloven futbolcu geçen sezon Genoa’da ise 33 maçta şans buldu, 1 gol, 3 asistle takımına katkı verdi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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