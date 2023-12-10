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Fenerbahçe'de istenmeyen oyuncu olmuştu! 5.6 milyon dolara giden Diego Rossi'den sarı - lacivertlilere bir dev gelir daha

10.12.2023 15:20 | Son Güncelleme:
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Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe, kadrosuna birçok önemli yıldızı katmıştı. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Fred gibi futbolculara imza attıran sarı - lacivertlilerde yaşanan ayrılıklar da ön plana çıkmıştı. Taraftarın tepki gösterdiği isimlerden biri olan Diego Rossi, 5.6 milyon dolar bonservis bedeliyle Columbus Crew'e transfer olmuştu. Fenerbahçe, son gelişmelerin ardından oyuncudan büyük bir gelir daha bekliyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 15. haftayı liderlik koltuğunda oturarak kapatmayı garantileyen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde kazanılan 3 puanın mutluluğu yaşanırken, sarı - lacivertlilere bir güzel haber de ABD'den geldi.

Sezon başında kadrosuna Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Fred gibi futbolcuları katan Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrılmıştı.

İSTENMEYEN ADAM OLMUŞTU

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Sarı - lacivertlilerden gönderilen futbolcular arasında taraftarların istemediği isim olan Diego Rossi de yer alıyordu. Uruguaylı futbolcu, sezon başında 5.6 milyon dolar bedelle Columbus Crew takımına imza atmıştı.

1 MİLYON DOLAR DAHA GELECEK

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Columbus Crew'in MLS Kupası şampiyonu olmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kasasına bonus olarak 1 milyon dolarlık bir gelirin daha gireceği öğrenildi.

16 MAÇTA 11 GOLE DİREKT ETKİ

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Columbus Crew'in kazandığı şampiyonluğun mimarları arasında gösterilen Rossi, bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

Ayrıca Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bir sonraki satışından %15 pay sahibi olacak.

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