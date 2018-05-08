Fenerbahçe'de istifa şoku!

Daha önce yaptığı açıklamalarda bunun sinyallerini veren deneyimli hoca, ligdeki sıralamadan bağımsız olarak istifa kararı aldı.

Aykut Kocaman görevi bırakıyor

1 / 7 Sarı-lacivertli kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kocaman’ın bu kararı almasındaki temel sebep ise 2-3 Haziran’da yapılacak Olağan Genel Kurul.

2 / 7 Aykut Kocaman, yeni gelecek yönetimi rahatlatmak ve kendi durumunun seçimi etkilememesi adına istifa edecek.

3 / 7 Fenerbahçe’nin hocası, Bursaspor maçından sonra da “Bu sezon içerideki puan kayıpları durumumuzu belirledi. Kendi taraftarımızla karşı karşıya gelme durumumuz yok.

4 / 7 Hakikaten zor bir durum. Anlaşılmaz bu durumun içinde fazla kalıp kalmamakla ilgili bir değerlendirme yapma gereği duyuyorum. Sözlerim gayet açık” ifadelerini kullanmıştı.

5 / 7 Başkan Aziz Yıldırım’ın seçildiği taktirde Aykut Kocaman ile yola devam etmesi bekleniyor.

6 / 7 Başkan adayı Ali Koç ise Kocaman ile ilgili daha önceki açıklamalarında övgü dolu sözler kullanmıştı.