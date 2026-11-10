Vincenzo Montella'ya sürpriz talip! Yeni adresi belli oluyor

A Milli Takım'daki görevinden ayrılan Vincenzo Montella için İtalya ihtimali gündeme geldi. Tecrübeli teknik direktörün Serie A'dan hangi kulübün radarına girdiği ortaya çıktı.

SASSUOLO'NUN RADARINA GİRDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, teknik direktör Alberto Aquilani ile yollarını ayırmasının ardından yeni çalıştırıcısını aramaya başladı. Tuttomercatoweb'in haberine göre kulübün sportif direktörü Palmieri'nin değerlendirdiği isimler arasında Vincenzo Montella da yer alıyor.

Sassuolo yönetiminin teknik direktörlük koltuğu için son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. Montella'nın da yeniden ülkesinde görev yapmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü.

MONTELLA'NIN ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Türkiye'deki teknik direktörlük kariyerine 2 Eylül 2021'de Adana Demirspor'da başlayan Montella, Akdeniz ekibinin başında 76 karşılaşmaya çıktı. İlk sezonunda takımını ligde 9. sıraya taşıyan İtalyan teknik adam, sonraki sezon ise Adana Demirspor'un ilk 4 içerisinde yer almasını sağlayarak UEFA Konferans Ligi ön eleme biletini kazandırdı.

30 Haziran 2023'te görevinden ayrılan Montella, Adana Demirspor'da 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti. Deneyimli çalıştırıcının bu süreçteki puan ortalaması 1,72 oldu.

A MİLLİ TAKIM'DA TARİHE GEÇEN BAŞARILAR ELDE ETTİ

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan yaklaşık bir ay sonra A Milli Takım'ın başına geçen Montella, ay-yıldızlı ekiple EURO 2024'e katılma başarısı gösterdi. Türkiye, Almanya'da düzenlenen turnuvada çeyrek finale kadar yükseldi ancak Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Montella yönetimindeki A Milli Takım, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini de sona erdirerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Ancak turnuvada grup aşamasının ötesine geçemeyen millilerde, daha önce UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselme başarısı gösteren İtalyan teknik adamın dönemi üst üste alınan kötü sonuçların ardından sona erdi.

MONTELLA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine 2 Şubat 2011'de Roma'da başlayan Montella, bugüne kadar İtalya ve İspanya'da birçok önemli takımda görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı sırasıyla Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla, yeniden Fiorentina, Adana Demirspor ve A Milli Takım'ı çalıştırdı.

52 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki en önemli kupalardan biri ise Milan ile 2016-2017 sezonunda kazandığı İtalya Süper Kupası oldu.

MONTELLA'NIN A MİLLİ TAKIM KARNESİ

Montella, A Milli Takım'ın başında çıktığı 40 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. İtalyan teknik adam, ay-yıldızlı ekiple 1,70 puan ortalaması yakaladı.