SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Vincenzo Montella'ya sürpriz talip! Yeni adresi belli oluyor

A Milli Takım'da yaşanan ayrılığın ardından Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük kariyerine nerede devam edeceği merak konusu oldu. İtalya ve Türkiye'de önemli deneyimler yaşayan 52 yaşındaki çalıştırıcı için ülkesinden sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Vincenzo Montella'ya sürpriz talip! Yeni adresi belli oluyor
Burak Kavuncu

A Milli Takım'daki görevinden ayrılan Vincenzo Montella için İtalya ihtimali gündeme geldi. Tecrübeli teknik direktörün Serie A'dan hangi kulübün radarına girdiği ortaya çıktı.

SASSUOLO'NUN RADARINA GİRDİ

Vincenzo Montella ya sürpriz talip! Yeni adresi belli oluyor 1

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, teknik direktör Alberto Aquilani ile yollarını ayırmasının ardından yeni çalıştırıcısını aramaya başladı. Tuttomercatoweb'in haberine göre kulübün sportif direktörü Palmieri'nin değerlendirdiği isimler arasında Vincenzo Montella da yer alıyor.

Sassuolo yönetiminin teknik direktörlük koltuğu için son kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor. Montella'nın da yeniden ülkesinde görev yapmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü.

MONTELLA'NIN ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Vincenzo Montella ya sürpriz talip! Yeni adresi belli oluyor 2

Türkiye'deki teknik direktörlük kariyerine 2 Eylül 2021'de Adana Demirspor'da başlayan Montella, Akdeniz ekibinin başında 76 karşılaşmaya çıktı. İlk sezonunda takımını ligde 9. sıraya taşıyan İtalyan teknik adam, sonraki sezon ise Adana Demirspor'un ilk 4 içerisinde yer almasını sağlayarak UEFA Konferans Ligi ön eleme biletini kazandırdı.

30 Haziran 2023'te görevinden ayrılan Montella, Adana Demirspor'da 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 21 mağlubiyet elde etti. Deneyimli çalıştırıcının bu süreçteki puan ortalaması 1,72 oldu.

A MİLLİ TAKIM'DA TARİHE GEÇEN BAŞARILAR ELDE ETTİ

Vincenzo Montella ya sürpriz talip! Yeni adresi belli oluyor 3

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan yaklaşık bir ay sonra A Milli Takım'ın başına geçen Montella, ay-yıldızlı ekiple EURO 2024'e katılma başarısı gösterdi. Türkiye, Almanya'da düzenlenen turnuvada çeyrek finale kadar yükseldi ancak Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Montella yönetimindeki A Milli Takım, 24 yıllık Dünya Kupası hasretini de sona erdirerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Ancak turnuvada grup aşamasının ötesine geçemeyen millilerde, daha önce UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselme başarısı gösteren İtalyan teknik adamın dönemi üst üste alınan kötü sonuçların ardından sona erdi.

MONTELLA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Vincenzo Montella ya sürpriz talip! Yeni adresi belli oluyor 4

Teknik direktörlük kariyerine 2 Şubat 2011'de Roma'da başlayan Montella, bugüne kadar İtalya ve İspanya'da birçok önemli takımda görev yaptı. Deneyimli çalıştırıcı sırasıyla Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla, yeniden Fiorentina, Adana Demirspor ve A Milli Takım'ı çalıştırdı.

52 yaşındaki teknik adamın kariyerindeki en önemli kupalardan biri ise Milan ile 2016-2017 sezonunda kazandığı İtalya Süper Kupası oldu.

MONTELLA'NIN A MİLLİ TAKIM KARNESİ

Vincenzo Montella ya sürpriz talip! Yeni adresi belli oluyor 5

Montella, A Milli Takım'ın başında çıktığı 40 karşılaşmada 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. İtalyan teknik adam, ay-yıldızlı ekiple 1,70 puan ortalaması yakaladı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a kadro tepkisi! "Her eve lazım"Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a kadro tepkisi! "Her eve lazım"
Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan maç öncesi sürpriz buluşma!Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan maç öncesi sürpriz buluşma!
Anahtar Kelimeler:
İtalya Vincenzo Montella türkiye a milli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Emekliyi heyecanlandıran kulis: Canlı yayında en düşük rakamı verdi

Fiyatı bir haftada 75 lira düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Fiyatı bir haftada 75 lira düştü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.