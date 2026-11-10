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Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a kadro tepkisi! "Her eve lazım" diyerek tepki gösterdi

A Milli Takım'da UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde açıklanan aday kadro, futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, özellikle savunmadaki bir ismin kadro dışında bırakılmasını eleştirdi.

Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a kadro tepkisi! "Her eve lazım" diyerek tepki gösterdi
Burak Kavuncu

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları öncesinde kadro tercihlerini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın bir tercihini anlamlandıramadığını söyledi. Deneyimli yorumcunun kullandığı “Her eve lazım” ifadesi dikkat çekti.

RIDVAN DİLMEN'DEN MERT MÜLDÜR SÖZLERİ

Rıdvan Dilmen den Sergen Yalçın a kadro tepkisi! "Her eve lazım" diyerek tepki gösterdi 1

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro tercihlerini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Mert Müldür'ün aday kadroya çağrılmamasına şaşırdığını dile getirdi. Milli takımın sağ bek alternatiflerine dikkat çeken Dilmen, bu bölgede yeterli seçeneğin bulunmadığını savundu.

Deneyimli yorumcu, Mert Müldür'ün hem saha içindeki özellikleri hem de profesyonel yaklaşımıyla kadroda bulunması gereken oyunculardan biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mert Müldür konusunda kesinlikle kadroda yer alması gerekiyordu. Zeki Çelik dışında orijinal bir sağ bekimiz yok; Zeki de Juventus'ta zaman zaman stoper oynuyor. Mert Müldür, profesyonelliği ve karakteriyle 'her eve lazım' profilinde bir isim. 3 gün arayla Fransa maçına çıkacağımız bir fikstürde alınmamasına şaşırdım.”

ENES ÜNAL KARARINI DOĞRU BULDU

Rıdvan Dilmen den Sergen Yalçın a kadro tepkisi! "Her eve lazım" diyerek tepki gösterdi 2

Rıdvan Dilmen, sakatlık sürecini geride bırakarak yeniden milli takım kadrosuna dahil edilen Enes Ünal hakkında ise olumlu görüş bildirdi. Tecrübeli futbolcunun ay-yıldızlı ekip için önemli bir alternatif olduğunu vurgulayan Dilmen, fiziksel durumunun belirleyici olacağını söyledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN DIŞARIDA KALMASINA DESTEK

Rıdvan Dilmen den Sergen Yalçın a kadro tepkisi! "Her eve lazım" diyerek tepki gösterdi 3

Dilmen, Kerem Aktürkoğlu'nun aday kadroya davet edilmemesini de mevcut performansıyla ilişkilendirdi. Form grafiği yeterli seviyede olmayan oyuncuların kadro dışında bırakılmasını doğal karşıladığını belirten yorumcu, Kerem'in yeniden form yakalaması halinde milli takıma dönebileceğini ifade etti.

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta önce İzmir'de Belçika'yı konuk edecek, ardından Fransa deplasmanında puan mücadelesi verecek.

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