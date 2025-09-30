Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı ile ilgili Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı iddia! ''Sakatlığı bitti ama oynamıyor..."

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. O günden beri kadroya alınmayan Kolombiyalı golcü için gazeteci Serdar Ali Çelikler’den çarpıcı bir iddia geldi.

‘‘SAKATLIĞI BİTTİ AMA…’’

VOLE’de değerlendirmelerde bulunan Çelikler, "Jhon Duran’ın sakatlığı bitti ama oynamıyor." dedi. Ali Ece’nin, "Bildiğin bir şey mi var?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Çelikler, Duran'ın "Ben Mourinho için gelmiştim falan gibi şeyler söylüyor. Sakatım dedi mi yapacak bir şey kalmıyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA MAÇINDA BEKLENMİYOR…

İspanya’da iğne tedavisi gören ve İstanbul’a dönen Jhon Duran’ın MR'ları temiz çıkarken, yıldız oyuncunun ağrılarının devam etmesi nedeniyle Nice maçında da kadroda olması beklenmiyor.