SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı ile ilgili Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı iddia! ''Sakatlığı bitti ama oynamıyor..."

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Duran’ın sakatlığıyla ilgili tartışmalar devam ederken, gazeteci Serdar Ali Çelikler’den flaş bir iddia geldi. Çelikler, Duran’ın sakatlığı ile ilgili ‘‘bitti ama oynamıyor." dedi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın sakatlığı ile ilgili Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı iddia! ''Sakatlığı bitti ama oynamıyor..."
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. O günden beri kadroya alınmayan Kolombiyalı golcü için gazeteci Serdar Ali Çelikler’den çarpıcı bir iddia geldi.

‘‘SAKATLIĞI BİTTİ AMA…’’

Fenerbahçe de Jhon Duran ın sakatlığı ile ilgili Serdar Ali Çelikler den çarpıcı iddia! Sakatlığı bitti ama oynamıyor..." 1

VOLE’de değerlendirmelerde bulunan Çelikler, "Jhon Duran’ın sakatlığı bitti ama oynamıyor." dedi. Ali Ece’nin, "Bildiğin bir şey mi var?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Çelikler, Duran'ın "Ben Mourinho için gelmiştim falan gibi şeyler söylüyor. Sakatım dedi mi yapacak bir şey kalmıyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA MAÇINDA BEKLENMİYOR…

Fenerbahçe de Jhon Duran ın sakatlığı ile ilgili Serdar Ali Çelikler den çarpıcı iddia! Sakatlığı bitti ama oynamıyor..." 2

İspanya’da iğne tedavisi gören ve İstanbul’a dönen Jhon Duran’ın MR'ları temiz çıkarken, yıldız oyuncunun ağrılarının devam etmesi nedeniyle Nice maçında da kadroda olması beklenmiyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk'tan Osimhen'le özel görüşme! Liverpool maçının kare asıOkan Buruk'tan Osimhen'le özel görüşme! Liverpool maçının kare ası
Saran ilk ters köşesini yaptı! Tedesco için hiç beklenmedik hamle... Herkesi şaşırttıSaran ilk ters köşesini yaptı! Tedesco için hiç beklenmedik hamle... Herkesi şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
OGC Nice Serdar Ali Çelikler fenerbahçe Jhon Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.