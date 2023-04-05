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Fenerbahçe'de Jorge Jesus hakkında karar verildi! Rakiplerin bile merak ettiği konuda sona gelindi...

05.04.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Jorge Jesus gelişmesi yaşanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Portekizli çalıştırıcının Beşiktaş karşısında aldığı 4-2'lik ağır mağlubiyetin ardından koltuğu iyice sallanmayı başlamıştı. Ali Koç ile görüşme yapan Jorge Jesus, sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılacağını ifade etti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus hakkında karar verildi! Rakiplerin bile merak ettiği konuda sona gelindi...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona eriyor. 10 kişi Beşiktaş karşısında 4-2'lik mağlubiyet alarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de fatura Jorge Jesus'a kesildi.

ALİ KOÇ İLE TOPLANTI YAPTI

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Alınan mağlubiyetin ardından Ali Koç ile toplantı yapan Jesus, sorumlunun kendisi olduğunu söyledi. Takımının başarısız durumunun kendisini bağladığını ve oyuncuların hiçbir suçunun olmadığını ifade eden Jorge Jesus, kontratıyla ilgili de konuştu.

SEZON SONU GİDİYOR

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Kendisinin ve yardımcılarının 1 yıllık sözleşme yaptığını söyleyen Jesus, sezon sonunda Türkiye'den ayrılacağını kesin bir dille yineledi. Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda da takımdan ayrılacağını söyleyen Jesus, kontratının 1 yıllık olduğunu ve ülkesine döneceğini ifade etti.


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