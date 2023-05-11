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  4. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine sürpriz bir isim gündeme geldi! Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine sürpriz bir isim gündeme geldi! Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella!

11.05.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile geçtiğimiz gün bir toplantı gerçekleştirdi. Takımın kötü durumu hakkında konuşan Ali Koç, bu durumdan memnun olmadığını açık açık dile getirdi. Sarı-lacivertlilerden sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus yerine Süper Lig'den bir hoca önerisi getirildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine sürpriz bir isim gündeme geldi! Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus bir araya gelmişti. Portekizli teknik adamla son haftalardaki puan kayıpları konuşuldu ve memnuniyetsizlik dile getirildi. Önümüzdeki sezon için yeni hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

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Jorge Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yüksek ihtimalle Brezilya'ya geri döneceği konuşulan Jorge Jesus'un şu anlık tek hedefinin şampiyonluk olduğu ve kalan maçlarda takımına güvendiği ifade edildi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN MONTELLA

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Jorge Jesus'un takımdan ayrılması durumunda yerine düşünülen ilk isim Vincenzo Montella. Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen İtalyan çalıştırıcının sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi. Jorge Jesus'un kararına göre Vincenzo Montella ile masaya oturmayı planlayan sarı-lacivertliler sezonun bitmesini bekliyor.


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