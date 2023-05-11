Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine sürpriz bir isim gündeme geldi! Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella!

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus bir araya gelmişti. Portekizli teknik adamla son haftalardaki puan kayıpları konuşuldu ve memnuniyetsizlik dile getirildi. Önümüzdeki sezon için yeni hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Jorge Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yüksek ihtimalle Brezilya'ya geri döneceği konuşulan Jorge Jesus'un şu anlık tek hedefinin şampiyonluk olduğu ve kalan maçlarda takımına güvendiği ifade edildi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN MONTELLA

Jorge Jesus'un takımdan ayrılması durumunda yerine düşünülen ilk isim Vincenzo Montella. Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen İtalyan çalıştırıcının sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi. Jorge Jesus'un kararına göre Vincenzo Montella ile masaya oturmayı planlayan sarı-lacivertliler sezonun bitmesini bekliyor.



