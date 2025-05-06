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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek adaylardan en güçlüleri belli oldu...

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-lacivertlilerde önümüzdeki sezon Mourinho'nun yerine kimin geçeceği ise büyük merak konusu olmuş durumda. Camia içinde Mourinho'nun yerine geçecek iki isim ön plana çıkıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek adaylardan en güçlüleri belli oldu...
Emre Şen

Fenerbahçe’de yaşanan kötü sonuçların faturası Jose Mourinho'ya kesildi. Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda Jose Mourinho ile masaya oturup yolları ayırmaya karar verdi.

MOURINHO'YA TEKLİF VAR

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Suudi Arabistan'dan 3 kulübün Jose Mourinho ile ilgilendiği ve resmi teklifi yapacağı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya tazminat ödemesi gerekmeyecek.

MOURINHO'NUN YERİNE İKİ ADAY ÖN PLANA ÇIKIYOR

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılması durumunda yerine geçebilecek iki güçlü aday konuşuluyor. Yabancı olarak Montella, yerli hoca olarak da Sergen Yalçın kulislerde konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe mourinho
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