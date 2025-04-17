Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk transferi belli oldu! 23 milyon Euro'luk yıldız bedavaya geliyor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho gelecek sezonun kadrosunu yapmaya yavaş yavaş başladı. Şampiyon olsa da olmasa da savunmayı güçlendirmek isteyen Portekizli çalıştırıcı, PSV'nin yıldız stoperini gündemine aldı.

DEVRE ARASINDA DA İSTEMİŞLERDİ

Fenerbahçe'nin devre arasında da kadrosuna katmayı çok istediği Olivier Boscagli transferi PSV'nin teklifi reddetmesi sebebiyle suya düşmüştü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız oyuncunun PSV ile sözleşme uzatmayacağı ve sezon sonunda bedelsiz ayrılacağı öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 23 MİLYON EURO

27 yaşındaki Olivier Boscagli'nin güncel piyasa değeri 23 milyon Euro civarında yer alıyor. Fenerbahçe'nin görüşmelere başladığı Fransız stoper için Jose Mourinho'nun özel ilgilendiği aktarıldı.