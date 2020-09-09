Fenerbahçe'de Jose Sosa takımla birlikte çalıştı

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’de başladı.

Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından hücum varyasyonları çalışan oyuncular çift kale maç yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, bir süredir ayrı sürdürdüğü çalışmaları tamamlayarak bugün takımla beraber antrenmana çıktı. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İHA)

