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Fenerbahçe'de Joshua King mutluluğu! 1 ay sonra geri döndü...

20.04.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında evinde oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı - lacivertlilerde 1 ay sonra sakatlığını atlatan Joshua King, takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Joshua King mutluluğu! 1 ay sonra geri döndü...

Spor Toto Süper Lig’in 31'inci haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Medipol Başakşehir maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

JOSHUA KING TAKIMLA ÇALIŞTI

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Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joshua King, takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı süren Michy Batshuayi'nin ise gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

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