Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrcan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan ilk açıklama! Şaşkınlıklarını gizleyemediler...

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrcan Can Kahveci ve Cenk Tosun’dan ilk açıklamalar geldi. Kadro dışı kalmasına isyan eden Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, ‘‘kadro dışı kalmamı gerektiren bir şey yoktu’’ dedi. İşte haberin detayları...

Burak Kavuncu
Süper Lig devi Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde 2 kadro dışı ile sarsılmıştı. Milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı haberinden sonra ilk kez konuştu.

‘‘SOYUNMA ODASINDA TARTIŞMALAR…’’

Sözcü gazetesinin haberine göre; İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle milli takım kampından ayrıldıktan sonra tedavi için gittiği hastanede haber aldı. İrfan, “Her takımda puan kaybı sonrası soyunma odasında tartışmalar olur. Kadro dışı kalmamı gerektiren bir şey yoktu” dedi.

‘‘OYNAMAYAN OYUNCU…’’

Puan kaybedilen Samsunspor karşılaşmasına oyuna sonradan da olsa girmek ve puan kaybına engel olmak istediğini belirten Cenk Tosun, “Takıma katkı sağlamak istedim. Oyuncu değişiklik hakkı tamamlanınca bir anlık sinirle yeleğimi fırlattım. Oynamayan futbolcu mutsuz olur. Bu, benim oynama hırsımı gösterir" ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KALMIŞLARDI

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, Başkan Sadettin Saran ve Teknik direktör Tedesco’nun ortak kararıyla kısa süre öne kadro dışı kalmıştı. 2 oyuncunun Samsun’da Archie Brown ile soyunma odasında tartıştığı ve takım arkadaşlarının araya girdiği iddia edilmişti.

Süper Lig Samsunspor İrfan Can Kahveci Cenk Tosun açıklama fenerbahçe Kadro dışı
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu başkanda koskoca bir sıfır. irfan canı destekliyorum.
Fb li yoneticeliri anlamak gerçekten zor adamlar başarı için haklı olarak tartışma yasaya bilir bu takımın vermediği reaksiyonu vermek demektir Brown kötü oynuyor buna tepki göstermek en doğal hakları cenk oyuna girip birşeyler yapmak istiyor oda hakli ama sen bu adamları kadro dışı bırak gerçekten çok saçma
