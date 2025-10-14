Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrcan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan ilk açıklama! Şaşkınlıklarını gizleyemediler...

Süper Lig devi Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde 2 kadro dışı ile sarsılmıştı. Milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı haberinden sonra ilk kez konuştu.

‘‘SOYUNMA ODASINDA TARTIŞMALAR…’’

Sözcü gazetesinin haberine göre; İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle milli takım kampından ayrıldıktan sonra tedavi için gittiği hastanede haber aldı. İrfan, “Her takımda puan kaybı sonrası soyunma odasında tartışmalar olur. Kadro dışı kalmamı gerektiren bir şey yoktu” dedi.

‘‘OYNAMAYAN OYUNCU…’’

Puan kaybedilen Samsunspor karşılaşmasına oyuna sonradan da olsa girmek ve puan kaybına engel olmak istediğini belirten Cenk Tosun, “Takıma katkı sağlamak istedim. Oyuncu değişiklik hakkı tamamlanınca bir anlık sinirle yeleğimi fırlattım. Oynamayan futbolcu mutsuz olur. Bu, benim oynama hırsımı gösterir" ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KALMIŞLARDI

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, Başkan Sadettin Saran ve Teknik direktör Tedesco’nun ortak kararıyla kısa süre öne kadro dışı kalmıştı. 2 oyuncunun Samsun’da Archie Brown ile soyunma odasında tartıştığı ve takım arkadaşlarının araya girdiği iddia edilmişti.