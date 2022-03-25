Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin lüks otomobili! Bakın ne kadar

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil kadro dışı kalmasıyla gündemdeyken eşi oyuncu Amine Gülşe Etiler'de görüntülendi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Amine Gülşe'nin keyfi yerinde. Gülşe, Özil ile evlendikten sonra veda ettiği oyunculuğa geri dönmeyi düşünmüyor. Gülşe "Şu an ev dekorasyonuyla ilgili bir projem var. Senaryosu iyi olan bir iş olursa setlere dönmeyi düşünürüm" dedi.

Türkiye'deki değeri 18 milyon TL olan lüks cipi dikkat çeken Amine Gülşe'nin aracının plakası ise yabancıydı.

Mesut Özil'in Almanya'dan yaklaşık 500 bin Euro'ya aldığı 'Almanya' plakalı Lamborghini marka otomobilini Türkiye'ye getirttiği ve bu sayede büyük kâr elde ettiği öğrenildi. (SnobMagazin)

