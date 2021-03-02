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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan tek isim Caner Erkin olmayacak

02.03.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de kadro dışı kalan tek isim Caner Erkin olmayacak

Fenerbahçe, bıçak sırtında çıktığı Trabzonspor maçından öz güvenle ayrıldı. Caner Erkin'le başlayan 'cesur kararlar' devam edecek. Takımın bir anda değişim yaşamasında hafta içerisindeki Ali Koç- Emre Belözoğlu ve Erol Bulut arasındaki 'mekik diplomasisi'nin etkisi büyük.

Başkan Ali Koç ile sportif direktör Emre Belözoğlu, faturanın sadece teknik direktöre kesilemeyeceği konusunda hemfikir oldu.

Erol Bulut'un şikâyetleri dinlendi. Önce takımdaki 7-8 oyuncuya sert uyarı yapılıp, yaptırım uygulandı.

EROL BULUT CESARETLENDİRİLDİ

Teknik direktör Bulut'a taraftarın özlediği futbolu oynatması konusunda telkinlerde bulunuldu. Alacağı her kararda arkasında olunacağı mesajı verildi. Başkan, kadro konusunda hocasını cesaretlendirdi.

CANER HAMLESİ İLE İLK MESAJ

Caner Erkin'in İstanbul'da bırakılmasıyla takıma 'Kimse vazgeçilmez değil' mesajı verildi. Bununla birlikte futbolcularla yapılan toplantılarda 'takım olma' konusunda çaba sarf etmeleri istendi.

ÖNCE ELEŞTİRİ SONRA ALKIŞ

Maç öncesi herkes tarafından eleştirilen ilk 11, karşılaşma sonunda büyük övgü ve alkış aldı. Riskli gibi gözüken Mesut-Sosa-Mert Hakan orta sahası Trabzonspor'a üstünlük kurdu.

BAŞKA İSİMLER DE OLABİLİR

Fenerbahçe'de bundan böyle isimler değil, mücadele eden futbolcular oynayacak. Kalan 14 maçta Caner-Ozan gibi bir anda kulübeye çekilen isimleri daha sık görebiliriz.

MESUT'A DAVRANIŞ UYARISI

Bu arada Fenerbahçe'de Trabzonspor deplasmanının üzücü tarafı Mesut Özil'in performansıydı.

  1. dakikada Bulut tarafından oyundan alınan tecrübeli oyuncunun, yanına giden hocasına tepki gösterdiği görüldü.

Mesut'un bu noktada bir uyarı alabileceği gelen bilgiler arasında...

Yönetimin 32 yaşındaki futbolcuya, "Maçın heyecanıyla anlık tepkiler vermek kamuoyunda yanlış anlaşılabilir" diyeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü Caner Erkin
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