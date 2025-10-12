SPOR

Fenerbahçe'de kadro dışıların sebebi ortaya çıktı! Samsunspor maçı sonrası İrfan Can Kahveci ile Archie Brown arasında tartışma iddiaları...

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasının ardından kadro dışıların sebebi ile ilgili ortaya iddialar atıldı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun iddiasına göre ise Samsunspor maçı sonrası İrfan Can Kahveci ile Archie Brown arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı…

Burak Kavuncu
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Fenerbahçe’de kadro dışıların sebebi ortaya çıktı. İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasının ardından sebebi merak edilmişti. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’ndan konuya dair açıklama geldi. İşte sebebi…

‘‘TARTIŞMA YAŞANDI…’’

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu kadro dışının sebebi için; ‘‘Fenerbahçe’de Samsunspor maçı sonrası kötü oyuna tepki vardı. İrfan Can Kahveci ile Archie Brown arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı, ancak kavga ya da yumruklaşma olmadı. Takım arkadaşları araya girerek olayı sonlandırdı.’’ dedi.

‘‘DİKKATİMİ ÇEKTİ!’’

Sercan Hamzaoğlu, ‘‘Her aile içinde yaşanabilecek şeyler. Yönetim bir duruş sergilemek istemişse saygı duyarım. Yalnız, kadro dışı listesinde konunun içinde yer alan yabancı futbolcunun olmaması dikkatimi çekti.’’ İfadelerinde bulundu.

