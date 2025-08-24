Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Djiku için sürpriz talip! Fransızlar resmi teklif ilettiler...

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ayrılacak oyuncular konusunda hareketlilik yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin başarılı stoper oyuncusu Alexander Djiku için transfer çalışmaları başladı. Ganalı stoper oyuncusu için Fransız ekibi Lille’in oyuncuyu yakından takip ettiği bildirildi.

TEKLİF YAPTILAR!

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fransa Ligue 1 takımlarından Lille, Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku için resmi teklif yaptı.

6-7 MİLYON EURO BEKLENİYOR

31 yaşındaki stoper oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yazında sona ererken, sarı lacivertlilerin bonservis beklentisinin yaklaşık 6-7 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.

FRANSIZLAR YAZDI

Fransız basınından Ligue 1’in önde gelen gazetesi L'Équipe, Lille’in bu transferi özellikle Diakité'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı düşündüğünü yazdı. Oyuncunun satışının gerçekleşmesi halinde Djiku transferini resmen bitirmeyi amaçlıyor.

FENERBAHÇE FORMASIYLA PERFORMANSI

2023 yazında Fransa'nın Strasbourg takımından Fenerbahçe’ye transfer olan Alexander Djiku, özellikle İsmail Kartal döneminde gösterdiği performansla taraftarların beğenisini topladı. Sarı-lacivertli formayla şu ana dek 75 maça çıkan Djiku, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.