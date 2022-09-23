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Fenerbahçe'de kadroya alınmayan oyuncuların maaşları can sıkıyor

23.09.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de maaş giderleri cep yakıyor. Özellikle yabancı sınırı nedeniyle TFF listesine yazılamayan Bruma, Lemos ve Novak'ın maliyetleri dudak uçuklatan cinsten. Sarı-lacivertlilerin devre arasında yolları ayırmayı planladığı bu 3 isim, Fenerbahçe'nin kasasını eritiyor...

Fenerbahçe'de kadroya alınmayan oyuncuların maaşları can sıkıyor
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yapılan transferlerin ardından takım iyi yola girmiş durumda. Kadro dışı kalmış oyuncularla da devre arasında yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler maaş bütçesini rahatlatmak istiyor.

3 FUTBOLCU KADROYA ALINAMADI

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Yabancı sınırından dolayı kadroya yazılamayan Bruma, Novak ve Lemos'un lisansı çıkartılamamıştı. Kendilerine gelen teklifleri de maaşları düşük bulduğu için reddeden bu isimlerin giderleri ortaya çıktı. Bruma şu an için Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro, Novak 1.2 milyon Euro, Lemos ise 850 bin Euro kazanıyor. 3 futbolcunun Fenerbahçe'ye 1 yıllık maaş yükü 3 milyon 550 bin Euro olmuş durumda.

Fenerbahçe'nin bu 3 isimle devre arasında yolları ayırıp maaşlarda rahatlama yaratmak istiyor. Fakat diğer kulüplerden Fenerbahçe'den kazandıkları kadar maaş teklifi alamayan oyuncular sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemiyor.


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