Fenerbahçe'de Kante ile her konuda anlaştı! Maaş ve bonservis detayı! İstanbul'a geliyorlar

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kanté için geri sayıyor. Sarı-lacivertli ekip dün oyuncunun meanejeri ve Kante ile her konuda anlaşma sağlarken, gözler kulübü Al Ittihad'a çevrildi. İşte detaylar...

ANLAŞMAM TAMAM!

Fenerbahçe, N'Golo Kanté ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, Al-Ittihad ile transferi sonuçlandırmak ve oyuncunun kulübünü ikna etmek için görüşmelere başladı.

Transfer bedeli talep eden Al Ittihad ile görüşmeler sürecek. Oyuncunun bedelsiz çıkışı mümkün görünmüyor.

TEKNİK DİREKTÖRÜ DUYURDU!

Al Ittihad teknik direktörü Sergio Conceição, N’Golo Kante hakkında, “Transfer piyasası hakkında konuşmak istemiyorum. Kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması ve kulübün prestiji için çalışması gerekiyor." dedi.

YÜZDE 80 İNDİRİM İDDİASI!

Öte yandan oyuncunun transferi için epey ilgili olan İngiliz basını ise Fenerbahçe'nin oyuncuyu transfer etmeye yakın olduğunu duyurdu...

Sky Sport, "Fenerbahçe, N'Golo Kanté'ye Al Ittihad'da aldığı maaştan %70-80 daha düşük bir maaş teklif etti ve oyuncu buna rağmen kabul etti" dedi.

RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Fenerbahçe'nin, Al-Ittihad'da yıllık 25 milyon Euro maaş alan N'Golo Kante'ye 7 milyon euro + bonuslar karşılığında yıllık maaş önerdiği ve oyuncunun bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Öte yandan oyuncunun kulübüne de bu transfer için 8 milyon euro öedeneceği gelen bilgiler arasında.

DÜNYA KUPASI İÇİN!

Ayrıca N’Golo Kante'nin, Fenerbahçe’nin talep ettiği maaş indirimi şartını kabul etmesindeki sebep olarak oyuncunun; Matteo Guendouzi gibi son transferlerden, elde edilen başarılardan ve kulübün vizyonundan etkilendiği ifade ediliyor. Kulübün sükseli transferler yapması, Avrupa'da büyük bir hedefi olması ve bu sene sonrasında gerçekleşecek olan Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulabilmesi için Fenerbahçe'ye sıcak olduğu öğrenildi.

SARAN NE DEMİŞTİ?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Saran, ara transfer dönemi için taraftarı rahatlatan açıklamayı yaptı: "En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz." Bu sözler, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.