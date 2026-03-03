SPOR

Samsunspor'dan sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçında yok

Karadeniz ekibi Samsunspor, Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Jaures Assoumou’nun sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yayımladı. Yapılan tetkikler sonucunda, başarılı oyuncunun dizinde ciddi bir yaralanma tespit edildi.

Burak Kavuncu
Gaziantep FK maçında dizinden sakatlanan Jaures Assoumou’nun sağ diz iç yan bağlarında 3. evre yaralanma tespit edildi. sporx'in haberine göre; yıldız oyuncu bu hafta oynanacak kritik fenerbahçe mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

"SAĞLIK RAPORU

01.03.2026 tarihinde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Jaurès Assoumou’nun yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Jaurès Assoumou’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

Samsunspor Futbol Kulübü

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Kulüpten yapılan açıklamada; Assoumou’nun sağ diz iç yan bağında (Medial Collateral Ligament) evre 3 yaralanma meydana geldiği belirtildi. Bu ciddi sakatlık nedeniyle oyuncunun tedavi sürecine hemen başlanırken, ligin kritik haftasında oynanacak olan Fenerbahçe deplasmanında forma giymesinin imkansız olduğu bildirildi.

