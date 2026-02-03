Madalya beklenen yarışta şok görüntüler! İki Milli sporcu birbirine girdi, hakemler radikal karar aldı

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, madalya ve rekorlardan çok tartışma ve gerilimle gündeme geldi. Üç adım atlama kategorisinde piste çıkan Avrupa dereceli milli atletler Tuğba Danışmaz ile Sedef Çevik arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel müdahaleye evrildi ve salonu karmaşaya sürükledi.

ŞAŞKINLIK İÇİNDE İZLEDİLER!

Nefes gazetesinin haberine göre; Olayın fitilini ateşleyen anlaşmazlık aniden kızışarak iki sporcunun birbirine yaklaşmasına ve itiş kakışa dönüşmesine yol açtı. Saha kenarındaki teknik heyet ve antrenörlerin müdahalesi çabuk sonuç verse de, izleyenler bu beklenmedik arbede karşısında şaşkınlık yaşadı.

FEDERASYON'DAN DİSKALİFİYE KARARI...

Tartışmanın alevlenmesi üzerine Türkiye Atletizm Federasyonu yetkilileri devreye girerek ortamı yatıştırdı; ancak gerilim sahada kalmadı. Federasyon tarafından yapılan açıklamada, her iki atletin de yarışmadan diskalifiye edildiği ve disiplin süreçlerinin başlatıldığı açıklandı. Olaylarla ilgili resmi soruşturmanın devam ettiği ve TAF Disiplin Kurulu’nun konuyu detaylı şekilde inceleyeceği ifade edildi.