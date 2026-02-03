Asensio’ya büyük övgü! “Alex gibi olursun, şampiyon yap Orgeneral ol!”

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertli takım dün gece Kocaelispor'dan kritik bir 3 puan kazanırken, yorumculardan çarpıcı açıklamalar geldi. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, "Sahada rezil ötesi hakem var. Allah onu da VAR hakemini de kahretsin" sözleriyle hakemi çok sert bir dille eleştirdi. İşte yorumlar...

AHMET ÇAKAR HAKEMİ YERDEN YERE VURDU...

Ahmet Çakar: “Sahada rezil ötesi hakem var. Allah onu da VAR hakemini de kahretsin. Skriniar'ın hareketinde VAR hangi ahlaki anlayışla müdahale etmedi? Bu dünyanın her yerinde kırmızıdır, buna müdahale etmeyen VAR hakemi ahlaksızlığı ödüllendirdi!”

"RÜTBENİ ALBAY'A YÜKSELTTİM! ŞAMPİYON YAPARSAN ORGENERAL OLURSUN"

Sinan Engin: "Asensio, yavaş yavaş Alex olma yolunda gidersin. Şu an rütbeni Albay'a yükselttim. Şampiyon yaparsan Genelkurmay, Orgeneral olursun. Bu maçları aileler izliyor. Bu hareket nedir Skriniar?

Bu iş bu kadar basit değil. Eliniz hemen uzvunuza gidiyor. Burası Türkiye. Bizim örf-adetlerimiz var. Mutaassıp bir ülkeyiz. Müslüman bir ülkeyiz. Akıllı olun!”

"TEDESCO BU KONUDA ISRARCI AMA BEN UYARAYIM..."

Ömer Üründül: "Dün geceki maça yine Tedesco'nun yanlışları damga vurdu. Böyle zor bir maça yine baştan Asensio-Talisca ikilisiyle başlıyorsun, bir de üstelik İsmail'in yerine maç eksiği olan Alvarez'i koyuyorsun.

İlk çıkması gereken oyuncu Talisca. Bükreş'te 70 dakika oyunda kaldı hiçbir şey yapmadı. Dün gece de aynı görüntüdeydi. Ne zaman ki Talisca- Fred değişikliği yapıldı, takım rahatladı ve ikinci gol de hemen geldi. En-Nesyri çok etkisizdi ama Fenerbahçe'nin oyunda kaldığı sürece tek organize hücum girişiminin olmaması da bir gerçekti.

Guendouzi yine çok disiplinliydi ama İtalya'daki fizik gücünden biraz düşme olduğu ortadaydı. Sezon başından beri bir görüşümü iddialı vurguluyorum. Bilhassa zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ile Asensio'nun baştan oynamaları ve uzun süre sahada kalmaları takımda ciddi sıkıntılar yaratıyor. Tabii ki fizik kondisyon açısından. Tedesco da bu konuda ısrarcı. Ben bir kez daha uyarayım dedim."

"ROBERTO CARLOS'DAN BERİ BİZDE BİR DÜNYA ŞAMPİYONU YOK!"

Serdar Ali Çelikler: “Başkan Saran, maçtan önce Tedesco ve futbolcularla tesiste özel görüştü. Sadettin tarafını değil, Steven tarafını gösterdi! Toplantı performansları yükseltti.”

Kante'yi alma sebeplerinden biri de şu. Saadettin Saran'ın buna ısrarla yani bu kadar uğraşılır mı abi? Yani boşver abi sen dönün gelin. Seneye bırakalım dersin.

Saadettin Saran demiş ki; "Kardeşim Roberta Carlos'tan beri bizde bir dünya şampiyonu yok. Böyle büyük şampiyon yok. Kadroda önemli oyuncular var. Hani böyle bir tane şey olsun. Her şeyi kazanmış biri olsun." İşte bu da o yani. Fener'de en son böyle oynayan adam Carlos'tu.