Süper Lig'de nefesler tutuldu! Yeni sezon fikstürü çekiliyor: İşte muhtemel derbi haftaları...

14 Ağustos'ta başlayacak olan Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı, bugün yapılacak fikstür çekimiyle resmen start alıyor. Milyonlarca futbolseverin ve kulüplerin gözü kulağı bugün Riva'da gerçekleştirilecek olan kritik kura çekiminde olacak.

KURA ÇEKİMİ SAAT 14.00'TE BAŞLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki tesislerinde düzenlenecek olan fikstür çekimi, saat 14.00'te başlayacak. Kulüp temsilcilerinin de hazır bulunacağı bu önemli etkinlik, beIN Sports Haber ekranlarından sporseverler için canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

TFF yönetimi, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü kulüp yetkililerinin katılımıyla yapılan prova ve bilgilendirme toplantısının ardından, kulüplerin görüşlerini de dikkate alarak fikstür anahtarına nihai şeklini verdi. Yapılan planlamaya göre Süper Lig'in dev takımları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbirleriyle karşılaşacağı muhtemel haftalar netleşti.

4. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor

6. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Trabzonspor veya Beşiktaş

9. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Galatasaray veya Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş veya Trabzonspor - Fenerbahçe veya Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe veya Galatasaray - Beşiktaş veya Trabzonspor