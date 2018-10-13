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Fenerbahçe'de kaptanlık için ilk aday Hasan Ali Kaldırım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.10.2018 10:51 | Son Güncelleme

Kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasıyla nasıl bir süreç olacağı merakla bekleniyor. Kaptanlık için öne çıkan isim ise Hasan Ali Kaldırım.

Fenerbahçe'de kaptanlık için ilk aday Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe'de son dönemde yaşanan sıkıntılar sonrası takım içerisinde de yeni bir dönem yaşanıyor. Kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasıyla nasıl bir süreç olacağı merakla bekleniyor.

Şu anda takımın eskileri arasında bulunan Hasan Ali Kaldırım adı öne çıkıyor. Başkan Ali Koç ve yönetiminin de takdir ettiği isimlerden olan tecrübeli sol bek, 2012 yılından beri profesyonelliğiyle takdir topluyor.

Hasan Ali, şu anda da ilk 11'in değişilmez isimlerinden olmasıyla birinci kaptanlık için öne çıkıyor.

Mehmet Topal'ın da yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle kritik süreçte sorumluluk 29 yaşındaki futbolcunun üzerinde olacak.Özellikle Sivasspor ve Galatasaray deplasmanlarında takımın liderliği Hasan Ali Kaldırım tarafından üstlenilecek. Başkan Ali Koç da Hasan Ali Kaldırım'ın kaptanlığını destekliyor.

(Milliyet)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe hasan ali kaldırım

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