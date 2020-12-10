Fenerbahçe'de Kemal Ademi çalışmalara başladı

Süper Lig’in 12. haftasında karşılacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de sakatlığını atlatan Kemal Ademi, çalışmalara başladı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.30'da ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Taktiksel çalışmalarla yapılan çift kale maçın ardından antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertlilerde Kemal Ademi takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başlarken, Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAFLAR: DHA
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