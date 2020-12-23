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Fenerbahçe'de Kemal Ademi ilk kez 11'de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.12.2020 19:22 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen haftaki Gaziantep FK maçına göre takımını 2'si zorunlu 5 değişiklikle sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de Kemal Ademi ilk kez 11'de

Sarı-lacivertli ekipte, cezalı Dimitris Pelkas ve yeni tip koronaviris (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ozan Tufan, bu mücadelede forma giyemedi. Cisse, Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Oytun Özdoğan da yedekler arasında yer aldı.

Erol Bulut, cezası sona eren Altay Bayındır'ın yanı sıra Caner Erkin, Thiam, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi'ye ilk 11'de şans verdi.

Bulut, Medipol Başakşehir karşısında takımını Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Thiam, Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Kemal Ademi ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Kemal Ademi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı.

Sarı-lacivertli takımın İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna kattığı Ademi, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta sonradan oyuna girmişti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
galibiyeti bize nasip eden ALLAH a sonsuz şükürler olsun
Hakem diye ağlayan fbliler gustavonun yüzde yüz kırmızı kartı için ne diyecekler acaba hakem yüzde yüz kırmızıyı vermedi vara gidip bakmasına ragmen diyoruz mhk iş başında işte fener ilk yarının 10 dakikası itibarı ile 10 kişi kalmalıydı fenerasyon iş başında
Erol kendini göndertmeyi kafasına koymuş
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