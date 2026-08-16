Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu deliye döndü! Saha kenarında çıldırdı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada saha kenarında yaşanan gerginlik dikkat çekti. Mücadeleye yedekler arasında başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, rakip takım yedek kulübesiyle yaşadığı tartışmanın ardından hakem tarafından cezalandırıldı.

İKİNCİ GOLÜN ARDINDAN TANSİYON YÜKSELDİ

Başkent ekibinin maçtaki ikinci golünü bulmasıyla birlikte saha kenarında tansiyon bir anda yükseldi. Gençlerbirliği yedek kulübesiyle hararetli bir tartışmaya giren 27 yaşındaki futbolcunun oldukça sinirlendiği ve çevresindekiler tarafından zor sakinleştirildiği belirtildi.

Yaşanan bu gerginliğin ardından olay yerine gelen karşılaşmanın hakemi, doğrudan yedek kulübesine yönelerek Kerem Aktürkoğlu'na sarı kart gösterdi.

65. DAKİKADA OYUNA DAHİL OLDU

Maçın ilk bölümünü saha kenarından takip eden ve sarı kartla cezalandırılan Kerem Aktürkoğlu, mücadelenin ilerleyen anlarında teknik heyetin hamlesiyle sahaya adım attı. Başarılı oyuncu, karşılaşmanın 65. dakikasında Oğuz Aydın'ın yerine oyuna girerek kalan dakikalarda takımının skor bulması için ter döktü.