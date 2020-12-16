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Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Altay, ligde oynayabilecek mi?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.12.2020 21:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor maçında kırmızı kart gören Altay Bayındır, ligdeki Gaziantep FK maçında oynayamayacak.

Fenerbahçe'de kırmızı kart gören Altay, ligde oynayabilecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Karacabey Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, 28. dakikada kırmızı kart gördü.Genç kaleci, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Altay'ın kırmızı kartı sonrasında akıllara Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak olan maç geldi.

22 yaşındaki file bekçisi, direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı için Gaziantep FK'ya karşı forma giyemeyecek. Altay'ın kırmızı kart cezası, Tahkim Kurulu tarafından 1 maça düşürülmezse genç kaleci 14. haftada oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında da yer alamayacak.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

Futbol Disiplin Talimatı'nın 94. maddesinde kırmızı kart gören oyuncularla ilgili, "Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar." şeklinde yaptırım uygulanacağı açıklanmıştı.

Altay Bayındır çift sarı kartla oyundna ihraç edilseydi, 94. maddenin 5. fıkrası nedeniyle cezasını kupada çekecekti.

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KARTI NASIL GÖRDÜ?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Karacabey Belediyespor arasında oynanan müsabakanın 28. dakikasında sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır kırmızı kart gördü. Karacabeyli futbolcu Abdullah’ın orta sahadan attığı pasta kalesinden ayrılan Bayındır topu uzaklaştırmaya çalışırken yaptığı elle müdahalesi sonucunda hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu kartın sonucunda Altay saha dışında kalırken, Ömer Faruk Beyaz oyundan alınarak kaleye Oytun Özdoğan geçti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Emrenin bulunduğu takımdan hayır mı gelir bak şimdiden başlamış altay çirkefliğe
Komedi filmi izliyordum, fenerbahçenin maçı varmış onu izlemeye başladım, tek eğlence fenerbahçe:))
olsada biraey degismeyecekti ki zaten gazisehrim yenecek.
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