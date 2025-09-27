Fenerbahçe'de kriz büyüyerek devam ediyor! Jhon Duran'ın MR sonuçları şaşkına çevirdi

Fenerbahçe’nin Benfica ile oynadığı maçta sakatlanan 21 yaşındaki forveti Jhon Duran hakkındaki belirsizlik devam ederken bu durum takımda adeta bir kriz yaratmış durumda.

MR SONUCU TERTEMİZ

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre genç golcü iki kez MR’a girdi ancak herhangi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Bu nedenle sağlık ekibi, Duran’ın antrenmanlara çıkmasına engel bir durum olmadığını belirtiyor.

"İSTEDİĞİ ZAMAN OYNAR"

Barcelona’da iğne tedavisi de gören Kolombiyalı futbolcunun ağrılarının azaldığını ifade ettiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yetkililer, oyuncunun durumuyla ilgili olarak, “Kendisi ne zaman oynamak isterse sahaya çıkar” değerlendirmesini yaptı.

YOLLAR AYRILABİLİR

Öte yandan, Duran’ın önümüzdeki ay da benzer şikayetleri gündeme getirmesi halinde, Fenerbahçe’nin 15 milyon Euro bonservis bedeli ödediği genç oyuncuyla yolların ayrılabileceği konuşuluyor.