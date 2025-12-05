Merih Demiral'dan rekor üstüne rekor! Maaşını duyanlar inanamadı

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, tecrübeli savunmacı Merih Demiral ile 2029’a kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attı. Kulüpte üçüncü sezonunu geçiren milli oyuncu, bu anlaşmayla birlikte Türk futbolcular arasında en yüksek kazanan isim olma unvanını korumaya devam edecek.

YILLIK GELİRİ REKOR SEVİYEDE

Yeni kontratla beraber 26 yaşındaki stoperin yıllık 13 milyon Euro kazanacağı belirtildi. Bu rakam, hem Suudi Arabistan’daki Türk oyuncular içinde hem de genel anlamda Türk futbolcular arasında önemli bir gelir seviyesine işaret ediyor.

AVRUPA’DAN SUUDİ ARABİSTAN’A

Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Merih Demiral, 2023 yılında Al Ahli’ye transfer olarak kariyerine Suudi Arabistan’da devam etme kararı almıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan süreçte Al Ahli formasıyla 16 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki savunma oyuncusu, bu mücadelelerde 1 gol kaydetti. Hem savunmadaki liderliği hem de fiziksel gücüyle takımın önemli isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.