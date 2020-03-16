Fenerbahçe'de Löw harekatı!

Ersun Yanal ile yolları ayıran ve Süper Lig'in ikinci devresinde son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı sorusu hala daha yanıt bulmuş değil. Birçok isim geçen sarı lacivertlilerde listeye en son Alman teknik adam Joachim Löw eklendi.

FENERBAHÇE'DE TEKNİK ADAM ÇALIŞMALARI

Sarı-lacivertli yönetim serinkanlı davranarak en doğru tercihi yapmaya çalışıyor ama diğer yandan takımdaki kötü gidişat da sıkıntı yaratmaya başladı.

HEDEFTE ALMAN EKOLÜ

Fenerbahçe yönetimi Alman ekolonü zorlamaya devam ediyor.

KLİNSİ İÇİN NABIZ YOKLANDI

Daha önce Christoph Daum'un sportif direktörlüğünde Roger Schmidt formülünü masaya yatıran ama mali nedenlerle bu ikiliden vazgeçmek zorunda kalan yönetimin Jurgen Klinsmann için de nabız yokladığı öğrenildi. Hertha Berlin'den ayrılan Klinsmann ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Alman çalıştırıcı teklife sıcak bakmadı.

LÖW İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Sarı lacivertliler son olarak Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw için girişimde bulundu.

1998-99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dünya Kupası şampiyonu Löw'ün Almanya Milli Takımı ile sözleşmesinin devam ediyor olması ve Alman federasyonunun hocasından vazgeçme niyetinin olmaması Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.