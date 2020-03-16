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Fenerbahçe'de Löw harekatı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.03.2020 16:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ardından 'Yeni teknik direktör kim olacak?' sorusu hala merak konusu. Erol Bulut, Abdullah Avcı, Tayfun Korkut, Roger Schmidt gibi isimlerin adı geçerken listeye Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw de eklendi.

Fenerbahçe'de Löw harekatı!

Ersun Yanal ile yolları ayıran ve Süper Lig'in ikinci devresinde son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı sorusu hala daha yanıt bulmuş değil. Birçok isim geçen sarı lacivertlilerde listeye en son Alman teknik adam Joachim Löw eklendi.

FENERBAHÇE'DE TEKNİK ADAM ÇALIŞMALARI

Sarı-lacivertli yönetim serinkanlı davranarak en doğru tercihi yapmaya çalışıyor ama diğer yandan takımdaki kötü gidişat da sıkıntı yaratmaya başladı.

HEDEFTE ALMAN EKOLÜ

Fenerbahçe yönetimi Alman ekolonü zorlamaya devam ediyor.

KLİNSİ İÇİN NABIZ YOKLANDI

Daha önce Christoph Daum'un sportif direktörlüğünde Roger Schmidt formülünü masaya yatıran ama mali nedenlerle bu ikiliden vazgeçmek zorunda kalan yönetimin Jurgen Klinsmann için de nabız yokladığı öğrenildi. Hertha Berlin'den ayrılan Klinsmann ile yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Alman çalıştırıcı teklife sıcak bakmadı.

LÖW İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Sarı lacivertliler son olarak Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw için girişimde bulundu.

1998-99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Dünya Kupası şampiyonu Löw'ün Almanya Milli Takımı ile sözleşmesinin devam ediyor olması ve Alman federasyonunun hocasından vazgeçme niyetinin olmaması Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.

LÖW'ÜN GELME İHTİMALİ

EURO 2020 eğer ertelenirse Löw'ün Fenerbahçe'ye gelme ihtimali oluşabilir.

Alman hocalardan sonuç alınamaması halinde yeniden Nico Kovac'ın kapısı çalınacak. Kovac, her ne kadar İngiltere'yi istese de Koronavirüsün futbola vurduğu darbe sonra tüm kulüplerin stratejileri değişti. Kovac'ın Fenerbahçe'den gelecek bir teklife bu kez sıcak bakabileceği kaydediliyor.

EROL BULUT İLE GÖRÜŞME YOK

Daha önce Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı ile de nabız yoklayan Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isimse eski futbolcusu olan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut. Bazı kaynaklar anlaşma sağlandığını belirtiyor ama resmileşen bir durum henüz yok.

(Ajansspor)


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