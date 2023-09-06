Fenerbahçe'de Luan Peres'in sözleşmesi donduruluyor! Ameliyat edilmesine karar verildi

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Doktorların ameliyat kararı almasının ardından bu talebi kabul eden Peres'in sözleşmesi dondurulacak.

DÖNÜŞÜ MİNİMUM 2-3 AY

Luan Peres'in ameliyat olması durumunda iyileşmesinin 2-3 ayı bulacağı öğrenilmişti. Bu olaya rağmen ameliyat olmayı kabul eden Peres'in sözleşmesi dondurularak yabancı kontenjanında boşluk açılacak.

MENAJERİNDEN HABER BEKLENİYOR

Sözleşme dondurma teklifini menajerine ileten Fenerbahçe yönetimi, Peres cephesinden gelecek habere göre yeni bir transfer yapacak.

