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Fenerbahçe'de Luan Peres'in sözleşmesi donduruluyor! Ameliyat edilmesine karar verildi

06.09.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de forma giyemeyen Luan Peres'in sözleşmesi donduruluyor. Geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat edilmesine karar verilen yıldız oyuncunun adı TFF listesinden çıkartılarak yabancı kontenjanında boşluk açılacak.

Luan Peres

Luan Peres

BRE Brezilya
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Luan Peres'in Fenerbahçe kariyeri sona eriyor. Doktorların ameliyat kararı almasının ardından bu talebi kabul eden Peres'in sözleşmesi dondurulacak.

DÖNÜŞÜ MİNİMUM 2-3 AY

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Luan Peres'in ameliyat olması durumunda iyileşmesinin 2-3 ayı bulacağı öğrenilmişti. Bu olaya rağmen ameliyat olmayı kabul eden Peres'in sözleşmesi dondurularak yabancı kontenjanında boşluk açılacak.

MENAJERİNDEN HABER BEKLENİYOR

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Sözleşme dondurma teklifini menajerine ileten Fenerbahçe yönetimi, Peres cephesinden gelecek habere göre yeni bir transfer yapacak.

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