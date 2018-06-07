Fenerbahçe'de Luis Enrique skandalı

1 / 5 Bu açıklama öncesi Sarı-Lacivertliler'de ünlü tek Luis Enrique gündeme geldi.

2 / 5 Bu isim Fenerbahçe taraftarlarının arasında ise heyecan yarattı. Transfer döneminde Beşiktaş'ın sloganı haline gelen 'Com Beşiktaş'ı Fenerbahçeliler Luis Enrique için kullanmak istedi.