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Fenerbahçe'de Luis Enrique skandalı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.06.2018 14:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından bazı teknik direktörlerinin de adı geçmeye başlamıştı. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada Luis Enrique'ye 'Come to Fenerbahçe' yazdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman istifa etmeyeceğini açıkladı.

Yanlış hesaba yazdılar

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Bu açıklama öncesi Sarı-Lacivertliler'de ünlü tek Luis Enrique gündeme geldi.

Bu açıklama öncesi Sarı-Lacivertliler'de ünlü tek Luis Enrique gündeme geldi.
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Bu isim Fenerbahçe taraftarlarının arasında ise heyecan yarattı. Transfer döneminde Beşiktaş'ın sloganı haline gelen 'Com Beşiktaş'ı Fenerbahçeliler Luis Enrique için kullanmak istedi.

Bu isim Fenerbahçe taraftarlarının arasında ise heyecan yarattı. Transfer döneminde Beşiktaş'ın sloganı haline gelen 'Com Beşiktaş'ı Fenerbahçeliler Luis Enrique için kullanmak istedi.
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Bir sürü taraftar Luis Enrique'ye Instagram'da Come to Fenerbahçe' yazmak istedi.

Bir sürü taraftar Luis Enrique'ye Instagram'da Come to Fenerbahçe' yazmak istedi.
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Ancak yazdıkları isim şarkıcı Luis Enriqe.

Ancak yazdıkları isim şarkıcı Luis Enriqe.
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Bazı taraftarlar teknik direktör olmadığını, şarkıcı olduğunu açıklamaya çalışsa da çoğu taraftar şarkıcı Luis Enrique'ye Come to Fenerbahçe yazdı. (HÜRRİYET)

Bazı taraftarlar teknik direktör olmadığını, şarkıcı olduğunu açıklamaya çalışsa da çoğu taraftar şarkıcı Luis Enrique'ye Come to Fenerbahçe yazdı. (HÜRRİYET)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Luis Enrique

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
EN BÜYÜK EĞLENCE FENERBAHÇE :))))
Abi çok komik bu Fenerbahçe taraftarları :D
Yine bursa, yine gol :-) Sonra kızıyorsunuz
Ne dıyeyım cehaletlerıne
Skandal mı ? Bu konu bağlığını atarken neye göre attınız ?
farketmez, o da olur, isim aynı nasıl olsa...!
HAhahahahahhahaaaahaaaa
:DDDD yalnız isimleri şurda dursun tipleri de benizyor bunların :DDD
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