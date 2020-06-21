Fenerbahçe'de Luis Gustavo stoperde!

Fenerbahçe'de teknik ekip çok ilginç bir karara imza attı. Serdar Aziz'in yokluğunda Kasımpaşa maçında stoper mevkisinde Luis Gustavo görevlendirildi.
Tecrübeli oyuncu daha önce Denizlispor ve Konyaspor maçlarında da stoper oynamıştı.
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