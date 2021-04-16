Fenerbahçe'de Luiz Gustavo depremi

Geçen sezonun başında Marsilya'dan 6,5 milyon euroya transfer edilen Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo, yüksek ihtimalle yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak. Bir süredir formda olmadığı için taraftarın da eleştirmeye başladığı 33 yaşındaki futbolcu, ilk 11'den kesik yedi. Geçen sezona nazaran beklentileri karşılayamadı. Başakşehir maçında da kulübede oturacağını öğrenen Brezilyalı'nın morali aşağıya düştü.

FRANSA KULÜPLERİ TEMASTA

Luiz Gustavo'nun menajerinin bir süredir Fransa Ligi'nden bazı takımlarla temasta olduğu konuşuluyor. Brezilyalı futbolcu için eski kulübü Marsilya'nın ve Lyon'un adı geçiyor. Yaşı ve maliyeti düşünüldüğünde Fenerbahçe de Gustavo'nun gidişine ses çıkarmayacak.



