Fenerbahçe'de "Lukaku" bombası elde patladı! Dünyaca ünlü yıldıza Tedesco'dan veto

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla sürerken, N'Golo Kante'nin ardından forvet hattı için de flaş bir gelişme yaşandı. En-Nesyri ile henüz yollarını ayıramayan ancak B planını hazır tutmak isteyen yönetimin masasına, dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku ismi geldi.

TEDESCO: "KESİNLİKLE İSTEMEM"

Yeni Açık YouTube kanalında konuşan gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; menajerler Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a önerdi. Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, vatandaşı olduğu ligden (Serie A) gelen bu öneriyi elinin tersiyle itti.

Tedesco'nun veto gerekçesi ise netti: "Sakatlıktan yeni çıktı ve fiziksel olarak hazır değil. Bize katkı vermesi zaman alır, ben hazır oyuncu istiyorum."

100 MİLYON EURO'DAN 15'E DÜŞTÜ

Bir dönem 100 milyon Euro piyasa değerine ulaşan ancak şu an 15 milyon Euro seviyelerinde olan 32 yaşındaki Lukaku, sezon başından beri sakatlıklarla boğuşuyor. Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı yıldız, en son 25 Ocak'taki Juventus maçında sadece 11 dakika süre alabilmişti. Tedesco'nun bu riski almak istemediği ve yönetime olumsuz rapor verdiği öğrenildi.