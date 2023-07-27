Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğünün ardından Batshuayi çılgına döndü! Kimse onu sakinleştiremedi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında FC Zimbru Chisinau ile karşılaştı.

Dakikalar 11'i gösterdiğinde Dusan Tadic’in pasında Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası dışı sol çaprazından attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe 2 dakika sonra Ryan Kent’in ayağından bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. 2. golün asistine imza atan Edin Dzeko, 61. dakikada golü atan isim oldu. 63. dakikada ise sahneye Szymanski çıktı. Bu sezon takıma dahil olan Polonyalı oyuncu, attığı golle farkı 4’e yükseltti. 84. dakikada Tadic’in yerine oyuna dahil olan Joshua King, 88. dakikada mücadelenin skorunu belirleyen golü attı. Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrılarak turun kapısını araladı.

BATSHUAYI ÖFKELENDİ

Michy Batshuayi, maç sonunda İsmail Yüksek'in sahada tutma çabasına rağmen doğrudan soyunma odasına gitti. Maçın son anlarında oyuna girdiği için mutsuz olan Belçikalı oyuncunun bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF VAR

Suudi Arabistan'dan Batshuayi'yi isteyen takımlar olması nedeniyle yıldız oyuncunun transfer olabileceği aktarıldı.

