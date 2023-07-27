SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğünün ardından Batshuayi çılgına döndü! Kimse onu sakinleştiremedi

Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğünün ardından Batshuayi çılgına döndü! Kimse onu sakinleştiremedi

27.07.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Michy Batshuayi, maç sonunda İsmail Yüksek'in sahada tutma çabasına rağmen doğrudan soyunma odasına gitti. Maça son dakikalarda girebildiği için moral bozukluğu olduğu iddia edilen yıldız oyuncunun transfer olabileceği aktarıldı.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında FC Zimbru Chisinau ile karşılaştı.

Dakikalar 11'i gösterdiğinde Dusan Tadic’in pasında Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası dışı sol çaprazından attığı golle 1-0 öne geçen Fenerbahçe 2 dakika sonra Ryan Kent’in ayağından bulduğu golle skoru 2-0 yaptı. 2. golün asistine imza atan Edin Dzeko, 61. dakikada golü atan isim oldu. 63. dakikada ise sahneye Szymanski çıktı. Bu sezon takıma dahil olan Polonyalı oyuncu, attığı golle farkı 4’e yükseltti. 84. dakikada Tadic’in yerine oyuna dahil olan Joshua King, 88. dakikada mücadelenin skorunu belirleyen golü attı. Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrılarak turun kapısını araladı.

BATSHUAYI ÖFKELENDİ

Screenshot_4

Michy Batshuayi, maç sonunda İsmail Yüksek'in sahada tutma çabasına rağmen doğrudan soyunma odasına gitti. Maçın son anlarında oyuna girdiği için mutsuz olan Belçikalı oyuncunun bir hayli sinirli olduğu gözlendi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF VAR

Screenshot_1

Suudi Arabistan'dan Batshuayi'yi isteyen takımlar olması nedeniyle yıldız oyuncunun transfer olabileceği aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'yi kızdıran Zaha paylaşımı!Fenerbahçe'yi kızdıran Zaha paylaşımı!
Ülke puanı sıralamasında Fenerbahçe'nin galibiyeti işe yaradı!Ülke puanı sıralamasında Fenerbahçe'nin galibiyeti işe yaradı!
Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımdaki şifre çözüldüFenerbahçe'nin yaptığı paylaşımdaki şifre çözüldü
Anahtar Kelimeler:
batshuayi fenerbahçe UEFA At atan s lig maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...
'İçeride bir sürü adam köpükleniyor' Kocasının gittiği masaj salonunu bastı! Ortalığı birbirine kattı...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

Bağlantısı olmayan iki denizi birleştirdi! Elleriyle kumları kazdı

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Feci ölüm! Birbirlerine sarılmış halde cansız bedenleri bulundu

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Açlıktan ölmek üzereydi! Oyuncak ayısına tutunarak camdan atladı

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.