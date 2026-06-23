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Fenerbahçe'de Malang Sarr pazarlığı kızıştı! 8 milyon Euro'luk kriz ve Marsilya tehlikesi...

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, stoper arayışlarında rotayı Fransa'ya çevirdi. Lens ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki yıldız savunmacı Malang Sarr ile masaya oturan sarı-lacivertliler, oyuncunun yıllık 8 milyon Euro net maaş talebi sonrası pazarlıkları sıklaştırdı. Transferde Fransız devi Marsilya da pusuda bekliyor.

Fenerbahçe'de Malang Sarr pazarlığı kızıştı! 8 milyon Euro'luk kriz ve Marsilya tehlikesi...
Emre Şen

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren ve kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de öncelik savunma hattına verilmiş durumda. Sarı-lacivertliler, Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'in ardından ligi ikinci sırada tamamlayarak büyük bir sürprize imza atan Lens'in savunmadaki en önemli sigortası olan Malang Sarr'ı gündemine aldı.

8 MİLYON EURO'LUK PAZARLIK

Kulübüyle olan sözleşmesi sona eren ve an itibarıyla bonservisi elinde bulunan 27 yaşındaki Fransız stoper için Fenerbahçe yönetiminin kesenin ağzını açtığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertli kurmaylar, Sarr'a imza parası da dahil olmak üzere senelik 8 milyon Euro'yu bulan dev bir paket teklif etti.

Ancak yıldız oyuncu cephesinden gelen karşı talep, görüşmelerin uzamasına neden oldu. Malang Sarr'ın, imza parası haricinde garanti ücret olarak senelik net 8 milyon Euro talep ettiği ve taraftar arasındaki maddi farklılıkların giderilmesi için orta yolun bulunmaya çalışıldığı aktarıldı.

HEDEF 22 TEMMUZ! MARSİLYA DA DEVREDE

Fenerbahçe yönetiminin bu transferdeki en büyük motivasyonu, takıma katılacak yeni stoperi 22 Temmuz'da oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetiştirmek. Teknik heyetin de savunma kurgusunu bir an önce oturtmak istemesi, yönetimin Sarr transferinde elini çabuk tutmasını gerektiriyor.

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