Fenerbahçe'de mali bağımsızlığın anahtarı! Riva ile başlıyor

Fenerbahçe, mali bağımsızlık yolunda kulüp tarihinin en stratejik hamlelerinden birine imza attı. Riva projesiyle başlayan dev gayrimenkul operasyonu, sarı-lacivertli kulübe adeta nefes aldıracak.

FENERBAHÇE’DEN TARİHİ EKONOMİK DEVRİM! KASADAN PARA ÇIKMADAN 100 MİLYON DOLAR!

Fenerbahçe Spor Kulübü, finansal yapısını kökten değiştirecek dev gayrimenkul projelerinde ilk somut adımı Riva ile attı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; kulübün Riva’daki arazisi için beklenen resmi imzalar atıldı. Bu anlaşma sayesinde sarı-lacivertliler, herhangi bir maliyete katlanmadan devasa bir gelirin kapısını araladı.

İMZALAR ATILDI! 30 MİLYON DOLAR PEŞİN...

Fenerbahçe yönetimi, Riva projesi kapsamında varılan mutabakatla birlikte kasasına ilk aşamada 30 milyon dolarlık sıcak para girişi sağlayacak. Ancak bu rakam buzdağının sadece görünen kısmı. Proje tamamlandıkça ve satışlar devam ettikçe, kulübe her yıl düzenli olarak nakit akışı sağlanmaya devam edecek.

SIFIR RİSK, MAKSİMUM KAZANÇ

Bu operasyonun en dikkat çekici yanı ise finansman modeli. 100 milyon dolarlık dev gelir hedefiyle yola çıkılan bu projeler serisinde, Fenerbahçe’nin kasasından tek bir kuruş bile çıkmayacak. Yönetim, kulübün öz kaynaklarını riske atmadan, sadece stratejik ortaklıklar ve atıl arazilerin değerlendirilmesi yoluyla bu muazzam ekonomik döngüyü oluşturdu.

HEDEF 100 MİLYON DOLARLIK PORTFÖY

Riva, sarı-lacivertlilerin gayrimenkul atağının yalnızca ilk halkası. Kısa süre içerisinde diğer projelerin de peş peşe devreye girmesi planlanıyor. Tüm projelerin tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe’nin gayrimenkul kanadından elde edeceği toplam gelirin 100 milyon doları bulması bekleniyor.Bu dev gelir, kulübün Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma ve sürdürülebilir bir transfer bütçesi oluşturma hedeflerine doğrudan hizmet edecek.